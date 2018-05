Médico mostra otimismo e diz quando Neymar deve voltar a campo

Após a semana de treinamentos na Granja Comary, o atacante Neymar inicia a fase internacional de preparação para a Copa do Mundo da Rússia com a confiança renovada. Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, está animado com o processo de recuperação do atleta.

Operado para sanar uma fissura no quinto metatarso do pé direito no último dia 3 de março, Neymar participou sem restrições dos trabalhos no gramado realizados em Teresópolis. Assim, cumpriu a programação estabelecida pela comissão técnica da Seleção com sucesso.

“O que posso dizer é que no trabalho realizado até agora ele respondeu muito bem, está se sentindo muito seguro. Nossa expectativa é que seja colocado (em campo) um pouco mais e já comece a ter disposição de jogar no final de semana que vem”, afirmou Lasmar sobre a partida contra a Croácia, marcada para domingo, em Liverpool.

Foto: Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação



Se Neymar já vem participando das atividades em campo com o restante do grupo, Douglas Costa ainda se recupera de lesão muscular. Diferentemente do astro do PSG, o atacante da Juventus não deve estar à disposição de Tite no confronto com a Croácia.

“O Douglas ainda está em uma recuperação dentro do trabalho de fisioterapia. Dependendo da resposta ao longo da semana, dará o próximo passo, que seria ir para a preparação física”, esclareceu Lasmar sobre o atacante de 27 anos, que já se apresentou lesionado.

De acordo com o médico, o lateral-esquerdo Marcelo, o volante Casemiro e o atacante Firmino, finalistas da Copa dos Campeões, não têm qualquer tipo de problema físico. O trio se apresentará ao técnico Tite em Londres nesta quarta-feira, completando o grupo de 23 nomes para a Copa do Mundo da Rússia.

