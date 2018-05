Marcelo e Casemiro se juntam à seleção, e Tite tem grupo completo para Copa

A seleção brasileira está completa para a Copa do Mundo. Liberados após a conquista do título da Liga dos Campeões, Marcelo e Casemiro chegaram à Londres na manhã desta quarta-feira (30) e fecharam a delegação que se prepara para o Mundial na Rússia.

Na terça (29), Roberto Firmino, que encarou a dupla na decisão do último sábado, já havia antecipado sua apresentação e se juntado ao grupo no CT do Tottenham, no norte da capital inglesa.

Agora, com a dupla do Real Madrid à disposição, Tite terá o grupo completo para pela primeira vez desde que reuniu os convocados, em 21 de maio.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF



Marcelo e Casemiro chegaram ao centro de treinamento que serve como base para seleção por volta das 11h (7h de Brasília). Enquanto um pequeno grupo fazia um leve trabalho na academia, eles conversaram com os companheiros e se juntaram direto para o almoço, sem atividades.

A expectativa é que os dois estejam em campo para o trabalho técnica das 16h. Com o grupo todo já reunido, Tite aguarda agora as liberações de Fagner e Douglas Costa. Enquanto o primeiro já está no trabalho de transição para o campo após lesão muscular, o segundo ainda segue na fisioterapia e não tem previsão exata de retorno.

Após a semana de preparação em Londres, o Brasil encara a Croácia no próximo domingo (3), no primeiro amistoso pré-Copa, em Liverpool. No dia 10, o desafio será contra a Áustria.

