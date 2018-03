Maracanã volta a receber duelo decisivo no futebol

O Maracanã volta a receber neste domingo (25) uma final depois de três meses. Fluminense e Botafogo se enfrentam em duelo que vale o título da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O último jogo decisivo que o maior estádio do Rio recebeu foi na Copa Sul-Americana, em dezembro do ano passado.

Na ocasião, o Flamengo empatou com o Independiente por 1 a 1 e ficou com o vice-campeonato. Depois disso, o estádio ficou fechado por mais de dois meses para o futebol e reabriu no dia 10 de março, com a vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu por 2 a 1, pela penúltima rodada da primeira fase da Taça Rio.

Fotos: Gilvan de Souza / Flamengo



Com o Maracanã ocupado para a realização de um show de rock, o Engenhão foi o palco das semifinais. Para a final, foi liberado novamente com a garantia de que o gramado está em bom estado. Em campo, Fluminense e Botafogo disputam um título simbólico.

Na prática, o vitorioso carrega a vantagem de jogar pelo empate nas semifinais do Estadual -que reúnem os campeões dos dois turnos, mais os dois times de melhor campanha. O Flamengo, campeão da Taça Guanabara, também atuará pela igualdade em partida única.

Considerando o bom desempenho que tiveram nas semifinais, Fluminense e Botafogo não devem ter alteração nas equipes para a decisão.

O time das Laranjeiras mantém o sistema com três zagueiros, enquanto o alvinegro atuará no 4-4-2. A dúvida do técnico botafoguense, Alberto Valentim, é no ataque. Se Kieza, em recuperação de uma lesão muscular na coxa, tiver condições de jogo, Brenner pode ir para o banco de reservas.

Folhapress