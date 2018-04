Lucas Lima pode ir para a reserva no Palmeiras

Principal reforço do Palmeiras em 2018, Lucas Lima poderá começar no banco de reservas do Pacaembu diante do Internacional, neste domingo, às 16h, na arena.

Roger Machado confirmou essa possibilidade na última sexta-feira e voltou a mostrar que, para ele, nome pouco importa no momento de escalar a equipe titular.

Seria a primeira vez em que o meia não estaria entre os 11 iniciais. Em todas as 16 partidas que fez, o ex-santista começou jogando. Antes até cotado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, ele tem tido atuações abaixo da média.

Foto: Reprodução/Instagram

Não seria, porém, a primeira demonstração de que o atual técnico do Palmeiras não tem problema em deixar estrelas fora do time. Poucos imaginavam no começo do ano, por exemplo, que o goleiro seria Jailson e que a dupla de zaga teria os jovens Antônio Carlos e Thiago Martins. "Respeito e admiro a história de todo mundo, daqueles que estavam aqui e daqueles que vieram de fora. Mas a história deles comigo começa agora. O dia a dia me mostra muita coisa", justificou, ainda em janeiro.

O veterano zagueiro Edu Dracena, a propósito, terá sua primeira chance como titular justamente neste domingo, frente ao Internacional. Três vezes campeão brasileiro e com título de Libertadores no currículo, o zagueiro de 36 anos tomou a vaga de Thiago Martins. No meio de campo, Moisés é o principal candidato a substituir Lucas Lima.

"O Lucas, de fato, nos últimos jogos não atuou no mesmo nível de antes. Mas confio muito nele e penso muito a respeito", disse Roger Machado, na sexta-feira, depois de comandar treino fechado à imprensa. "Ele (Lucas Lima) foi o assistente do nosso time, com passes para gol, e vem atuando com regularidade. Talvez não com a expectativa que se gerou em cima da sua contratação".

Globo Esporte