Love confirma problemas do Besiktas e admite chance de voltar ao Brasil

Centroavante do Besiktas, Vagner Love afirmou que o clube turco passa por dificuldades financeiras após fazer grande investimento para a temporada e não conseguir conquistar títulos. De acordo com o jogador, os problemas fazem com que este seja o momento adequado para que ele pense em retornar ao Brasil.

"O Besiktas fez um grande investimento, mas as coisas não aconteceram como o clube queriam. O que o diretor me disse é que ele queria dar uma enxugada na folha. O Talisca agora, por exemplo, está saindo. Em dezembro, o Flamengo me fez proposta oficial em dezembro, mas não queriam pagar o clube onde eu estava. Se tiver que voltar para o Brasil, teria de ser agora", disse Love, em entrevista à Fox Sports. Em dezembro, o centroavante ainda defendia as cores do Alanyaspor, também da Turquia.

Foto: Reprodução/Instagram

Apesar de ter revelado a proposta do Flamengo, Love negou rumores veiculados na Turquia de que o Besiktas teria liberado seu acerto com o rubro-negro. O jogador defendeu o clube carioca, da qual é torcedor declarado, em 2012.

"Acho que o Flamengo esqueceu de me avisar (risos). Não tem nada, absolutamente nada. Eu me transferi para o Besiktas faz cinco meses, tenho mais dois anos de contrato ainda e não tenho nenhum interesse. Para mim, não chegou nada. Nenhum diretor entrou em contato comigo para falar nada. Nessas ocasiões, o diretor de futebol manda mensagem, me liga, e não me falaram nada", afirmou.

Questionado sobre a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Love freou a empolgação pela liderança e pediu respaldo para que o técnico Maurício Barbieri faça seu trabalho.

"Eu acho que é cedo para comemorar a liderança. Eu acho legal que ele seja mantido, que o time tenha uma continuidade de trabalho com o Barbieri. Eu só acho que está no começo, porque se ele perder alguns jogos daqui a algum tempo ele não vai servir mais para o Flamengo", declarou.

Folhapress