Liverpool goleia, mas Roma faz dois no fim e segue vivo na semi

De Salah para Firmino e vice-versa, o Liverpool ensaiou um baile sobre a Roma nesta terça-feira, no primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões. O time italiano não viu a cor da bola durante boa parte da partida realizada no Anfield e, principalmente por conta das atuações irretocáveis do egípcio e do brasileiro, levou cinco gols sem nem sequer saber de onde eles estavam vindo.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Os Reds colocaram um pé e meio na final da competição, mas tiveram que recuar um pouco porque a Roma não desiste - vide o duelo contra o Barcelona nas quartas. Em quatro minutos, fez dois gols, e o 5 a 0 tão confortável para o Liverpool virou um 5 a 2 que pode vir a ser perigoso lá na frente.

Nenhum jogador na história da Liga dos Campeões havia feito dois gols e dado duas assistências em uma partida de semifinal. Nesta terça-feira, tivemos DOIS: Mohamed Salah e Roberto Firmino. A dupla do Liverpool está jogando muita bola.

O jogo de volta entre Roma e Liverpool acontece na quarta-feira da semana que vem, dia 2 de maio, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

Globo Esporte