Liverpool aceita liberar Salah por valor mais alto do que Neymar

Um dos craques do momento na Europa, Mohamed Salah está no radar de vários clubes. Estrela do Liverpool, que já tem 37 gols em 43 partidas, só deixaria o Anfield por um valor acima do que o Paris Saint-Germain pagou por Neymar, que foi de 222 milhões de euros (cerca de R$ 896 milhões).

Conforme o jornal britânico “The Sun”, os Reds aceitariam vender o egípcio de 25 anos por 227 milhões de euros, aproximadamente R$ 918,5 milhões, o que o faria se tornar o jogador mais caro da história do futebol.

Segundo o diário inglês, uma oferta dessa escala seria irrecusável para a Fenway Sports Group, grupo proprietário do Liverpool. Três gigantes já estaria de olho em Salah: Barcelona, Real Madrid e o próprio PSG, que já tem Neymar e Mbappé, os dois mais caros jogadores da história do futebol em seu elenco.

Salah vai disputar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com a seleção do Egito, que está no Grupo A junto com anfitriã Rússia, Uruguai e Arábia Saudita. O atacante já vestiu as camisas de Chelsea, Fiorentina e Roma, antes de acertar com o Liverpool.

Extra