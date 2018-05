Liberado para jogar, Guerrero pode fazer só mais dez partidas pelo Flamengo

Paolo Guerrero viu a suspensão de seis meses por doping se encerrar na última quinta-feira (3). Embora o TAS (Tribunal Arbitral do Esporte, na sigla em francês) ainda possa estender a punição -o veredito é esperado para os próximos dias-, o peruano está liberado para jogar futebol. O tempo, no entanto, é curto, principalmente para o Flamengo, com quem tem contrato até o dia 10 de agosto.

Em complicada negociação para a renovação de contrato, o atacante pode defender o time rubro-negro em apenas mais dez partidas. Isso se o recurso da Wada (Agência Mundial Antidoping), que pede punição de dois anos para o jogador, for negado. Ainda existe uma Copa do Mundo no meio, o que também complica todo o processo para o clube da Gávea.

Foto: Reprodução/Instagram

A seleção peruana se apresenta no dia 21 de maio e disputa um amistoso contra a Escócia, dia 29, em Lima. Na sequência, viaja em 3 de junho já por conta da Copa na Rússia. Até a data da reunião dos selecionáveis, o Flamengo fará cinco jogos: Internacional (Brasileiro), Ponte Preta (Copa do Brasil), Chapecoense (Brasileiro), Emelec (Libertadores) e Vasco (Brasileiro). Para atuar contra o River Plate, dia 23 de maio, pela última rodada da fase de classificação da Copa Libertadores, Paolo Guerrero precisará da liberação da FPF (Federação Peruana de Futebol).

Depois disso, ele voltaria a jogar pelo Flamengo já na reta final do atual vínculo. Dependendo da campanha da seleção do Peru na Copa do Mundo e se não tirar um período de descanso, Guerrero atuaria em mais cinco rodadas do Campeonato Brasileiro: São Paulo (18/07), Botafogo (22/07), Santos (25/07), Sport (29/07) e Grêmio (05/08).

Até o encerramento do contrato do atacante, o Flamengo ainda pode ter mais dois jogos importantes pela frente: caso se classifique, a abertura das quartas de final da Copa do Brasil na primeira semana de agosto. O mesmo vale para a Copa Libertadores, com o primeiro jogo das oitavas previsto para 8 de agosto.

Tudo depende do desempenho do Flamengo e do próprio atacante. Enquanto as questões contratuais não se resolvem principalmente por discordância no tempo de vínculo -Guerrero quer um compromisso mais longo do que o clube deseja-, a torcida se prepara para vê-lo de volta com a camisa rubro-negra sem saber por quantas vezes isso ainda acontecerá. Embora o clima seja de reta final, o futuro do peruano é uma verdadeira incógnita.

Folhapress