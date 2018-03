Lesão de Tréllez abre espaço para Diego Souza tentar renascer no São Paulo

Diego Souza é o principal candidato a herdar a vaga de Tréllez, desfalque do São Paulo contra o São Caetano, neste sábado, às 16h (de Brasília), no Anacleto Campanella, no ABC. O colombiano sofreu uma pancada no joelho direito diante do CRB, pela Copa do Brasil, e tentou treinar na sexta, mas não conseguiu e foi vetado.

Assim, o espaço fica livre para Diego Souza buscar uma chance no primeiro duelo válido pelas quartas de final do Paulistão. Será a estreia do técnico Diego Aguirre à beira do gramado.

Diego durante a partida entre São Paulo SP e Red Bull Brasil SP, no domingo (11). (Foto: Newton Menezes/Futura Press/Folhapress)



Das tribunas do Morumbi, Aguirre viu Diego Souza jogar 90 minutos na vitória por 3 a 1 sobre o RB Brasil, no último domingo, quando ele atuou mais recuado e teve Tréllez à frente.

Mas na classificação com vitória por 3 a 0 sobre o CRB, pela Copa do Brasil, Diego Souza ficou o tempo inteiro no banco. O interino André Jardine fez três substituições e não usou o atleta. Entraram Lucas Fernandes, Brenner e Liziero.

Exatamente o que aconteceu na última partida de Dorival Júnior à frente do São Paulo, na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras. Diego Souza também ficou no banco, mesmo com três trocas na equipe: Tréllez, Nenê e Shaylon foram acionados. Contratação de maior nome para a temporada, Diego Souza fez dois gols em 13 jogos.

O provável Tricolor para o jogo é o seguinte: Jean; Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei, Petros e Cueva; Nenê (Marcos Guilherme), Valdívia e Diego Souza.

Globo Esporte