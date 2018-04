Léo Moura sente desconforto e desfalca Grêmio contra Goiás e Botafogo

O Grêmio não terá Léo Moura na estreia da Copa do Brasil e nem na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com desconforto muscular, o lateral direito ficou fora da lista de relacionados para viagem até Goiânia e que depois vai direto ao Rio de Janeiro. Sem ele, Madson deve atuar.

A decisão de vetar Léo Moura confirma o protocolo interno que já gerou uma espécie de ritual no vestiário. Além dos exames clínicos, o Grêmio aposta na observação de treinos e papo para saber quem deve ser preservado.

Foto: Reprodução/Instagram

Léo Moura já havia sido preservado do jogo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, na semana passada. O camisa 2 ficou, inclusive, fora do banco naquele dia também por desconforto.

Agora, a previsão é de retorno no jogo contra o mesmo Cerro, na próxima terça-feira, na Arena.

O Grêmio viaja a Goiânia em voo fretado, para tentar minimizar o desgaste de deslocamento em meio a uma maratona de jogos. Com a aeronave toda à disposição, o Tricolor aumentou a lista de jogadores que viajam para 26 nomes.

A ausência de Léo Moura deve significar a presença de Madson. Contratado do Vasco no início deste ano, o lateral ganha elogios pela velocidade, mas ainda não conseguiu ter boa sequência de atuações. Principalmente da parte defensivo.

O Grêmio enfrenta o Goiás na próxima quarta-feira, às 19h30 (Brasília) em Goiânia, e no dia seguinte viaja rumo ao Rio de Janeiro. Lá, no sábado, encara o Botafogo pelo Brasileirão. Na terça-feira volta a jogar em Porto Alegre contra o Cerro Porteño pelo grupo 1 da Libertadores.

