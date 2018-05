Lateral de Tite entra na mira da Juventus para próxima temporada

A janela de transferências ainda não está oficialmente aberta, mas os clubes já se movimentam para reforçar os seus elencos. Com as saídas de Buffon e Asamoah já confirmadas, a Juventus quer o brasileiro Filipe Luís, do Atlético de Madrid, para o lugar do ganês, segundo o jornal espanhol "As".

Na Itália, a "Gazzetta dello Sport" vai além e diz que dirigentes da Velha Senhora já iniciaram as tratativas com o representante do lateral, Jorge Mendes, para uma possível transferência. Na lista de Tite para a Copa do Mundo, Filipe Luís tem contrato até junho de 2019 com o Atlético. Caso não acerte renovação com o Colchonero, o jogador pode sair de graça ao fim da próxima temporada.

Foto: Rafael Ribeiro / CBF



Caso a negociação tenha final feliz para a Juventus, Filipe Luís disputará posição com o compatriota Alex Sandro. Contudo, o atual titular da lateral esquerda da Velha Senhora é especulado em outros times do futebol europeu, como Manchester United e o Chelsea.

A "Gazzetta dello Sport" aponta ainda outros nomes que podem reforçar a Juventus: Santiago Arías (PSV), Digne (Barcelona), Darmian (Manchester United) e Bernat (Bayern de Munique) já foram ligados à Velha Senhora.

