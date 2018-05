Koscielny sofre lesão grave e deve ficar fora da Copa do Mundo

A queda na semifinal da Liga Europa e a última chance de Arsène Wenger se despedir com título não foram as únicas lamentações do Arsenal na derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid. O zagueiro Koscielny deixou o campo lesionado logo no início e deve parar por cerca de seis meses.

"Ele tem uma ruptura no tendão de Aquiles. Os primeiros sinais não são muito bons", lamentou Wenger, logo após a partida diante do Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano, na última quinta-feira.

Foto: Reprodução/Instagram

A lesão vai tirar Koscielny da Copa do Mundo da Rússia. Ele não terá condições de se recuperar em um mês e estar à disposição do técnico Didier Deschamps para a competição. O defensor do Arsenal foi titular em oito partidas das eliminatórias e era peça fundamental do setor.

"Você pode sempre esperar por um milagre no exame que ele vai fazer, mas a primeira impressão não foi boa. Saberemos mais detalhes mais para a frente. Temos que ter cautela porque ninguém pode dizer nada sem exames. Vai depender se exames mostrarem que ele rompeu o tendão de Aquiles. Se for comprovado, não há chance de ir à Copa. Nós saberemos mais depois dos exames", conta Wenger.

