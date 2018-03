Julio Cesar diz que encontrou um novo Fla

Após mais de um mês de treinamentos, Julio Cesar está pronto para jogar pelo Flamengo após 13 anos. O goleiro será relacionado e pode enfrentar o Boavista, nesta quarta-feira, em Volta Redonda. Nesta terça-feira, o diário italiano “Gazzetta Dello Sport” publicou uma longa entrevista com o jogador.



Julio Cesar confirmou que ficará somente três meses no clube, disse que voltará a Lisboa por conta da violência no Rio de Janeiro, elogiou Vinicius Junior e apontou seus goleiros favoritos para defenderem o Brasil na Rússia. Ele defendeu a Seleção nas últimas três Copas do Mundo.

Julio Cesar, no treino desta segunda, no Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Volta ao Flamengo

Descobri um clube completamente diferente. Hoje existem mais campos, mais facilidades para médicos e fisioterapeutas. No meu tempo, as condições de trabalho eram muito diferentes. Encontrei o técnico da minha outra passagem, Paulo César Carpergiani, com quem trabalhei em 2000, e também o Juan e o Diego. Mesmo que eu não jogue, vale a pena.

Julio Cesar fala de goleiros jovens no futebol brasileiro (Foto: Reprodução Gazzetta Dello Sport)

Serão apenas três meses?

Em janeiro, na minha apresentação ao Flamengo, disse que seriam somente três meses. E confirmo.

E depois?

Eu já decidi. Vou morar com a minha família em Lisboa. Por problemas internos que deixei de lado, perdi minha motivação e eu preferia rescindir o contrato (no Benfica). Mas por causa da situação que vive no Brasil, especialmente no Rio, é melhor a Europa. Aqui, a violência e a desigualdade social comprometem a segurança. Tudo isso faz você viver melhor na Europa. Lisboa é uma cidade muito parecida com o Rio: boa comida, clima agradável, sol.

Goleiros do sub-20 do Flamengo observam (e admiram) Julio Cesar nos treinos do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Vinicius Junior

Um cara muito talentoso. Não foi por acaso que o Real Madrid fez esse investimento. Ainda é cedo para falar sobre ele, mas, pelo o que vi, é um excelente profissional. Se continuar nesta caminhada, tem tudo para brilhar. Ele é tecnicamente muito bom, é rápido. Um treinador experiente pode fazer dele um jogador ainda melhor

O que pensa dos novos goleiros brasileiros?

Alisson está em um excelente momento na Roma. Para nós, é maravilhoso porque ele deve ser o titular na Copa do Mundo. É importante chegar com confiança. Ederson, do Manchester City, está em uma fase muito boa. No Brasil, gosto do Cassio do Corinthians. Seguro, boa estatura, tem características voltadas para o estilo europeu. Nos clubes brasileiros, os jovens têm mais chances. Na Europa, os grandes tentam contratar nomes mais experientes.

Globo Esporte