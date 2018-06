Jornal espanhol crava Rodrygo no Real Madrid

O diário "Marca", da Espanha, publicou na manhã desta quinta-feira que Real Madrid e Santos fecharam um acordo por Rodrygo. Segundo a publicação, o atacante será negociado por 45 milhões de euros (cerca de R$ 207 milhões na cotação atual). O Barcelona também tem interesse no jovem atleta.

O Santos não fala oficialmente sobre o assunto. Na quarta-feira, o GloboEsporte.com publicou que o Real Madrid fez uma proposta pelo jogador superior à do Barcelona. A negociação estava bastante adiantada, mas não era dada como certa na Vila Belmiro.

Como ainda tem 17 anos, Rodrygo só poderá deixar o Brasil após completar 18, em 9 de janeiro. Se a negociação se concretizar, o Santos tentará convencer o Real Madrid a levá-lo à Espanha apenas no final de 2019, mas admite perder o atacante um pouco antes, em julho do ano que vem.

Jornal "Marca", da Espanha, diz que Real Madrid fechou a contratação de Rodrygo (Foto: Reprodução)

Rodrygo tem contrato com o Santos até o fim de 2022. Na renovação assinada em meados do ano passado, o clube ficou com 80% dos direitos econômicos do atleta – o atacante ficou com os outros 20%.

O valor oferecido pelo Real Madrid é um pouco abaixo da multa rescisória (50 milhões de euros). A negociação deve envolver mais 7 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) em luvas para o jogador.

Rodrygo enfrenta o Corinthians, na quarta-feira, em Itaquera (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

O caso é muito parecido com o de Vinicius Junior, vendido pelo Flamengo ao Real Madrid também por 45 milhões de euros em 2017. O Barcelona negociava há bastante tempo com o jovem, então com 16 anos, mas o time da capital espanhola atropelou o rival catalão e levou a melhor. Ele ainda não foi jogar na Espanha, pois só completará 18 anos em julho.

Assim como fez no caso do garoto rubro-negro, o Barça se recusa a entrar em leilão por Rodrygo. O Real, por sua vez, quer seguir com o projeto de renovação de seu elenco, pensando em manter a hegemonia na Europa – o time é o atual tricampeão da Liga dos Campeões. Como tem bastante dinheiro em caixa, o clube espanhol se permite arriscar mais no mercado.

Além do lado financeiro, outro fato que joga a favor do Real Madrid é o mau relacionamento do Santos com o Barcelona. Em entrevista no mês passado, o presidente do Peixe, José Carlos Peres, confirmou o interesse do Barça em Rodrygo, mas descartou negociá-lo enquanto o clube catalão não pagar uma dívida referente à compra de Neymar. O Santos foi à corte arbitral da Fifa cobrar mais de R$ 60 milhões do Barcelona.

Globo Esporte