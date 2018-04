Jornal diz que Iniesta pode anunciar saída do Barça no sábado

Eliminado da Liga dos Campeões e com o título espanhol encaminhado, o Barcelona pode ter no próximo sábado sua última grande decisão na temporada 2017/18: a final da Copa do Rei, contra o Sevilla. E este cenário poderia ser o escolhido para Iniesta anunciar sua saída do clube, de acordo com o jornal "Marca".

A publicação de Madri afirma que, como vem apontando a imprensa catalã nos últimos dias, o camisa 8 já decidiu deixar o clube ao fim da atual temporada - e a previsão para fazer este anúncio seria imediatamente depois da final de sábado, que pode ser sua última pelo Barça.

Iniesta alertou para o possível adeus ao Barça logo depois da decepcionante eliminação do Barça para a Roma, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Após a derrota por 3 a 1, disse que havia a possibilidade de que fosse seu "último jogo de Champions". A partir dali, diversas especulações surgiram - a maioria apontando para o futebol chinês.

O "Marca" cita dois possíveis destinos no país asiático: o Tianjijn Quanjian, de Pato e Witsel, e o Chongqing Dangdai. Iniesta iria para a Superliga da China por conta de uma proposta de cerca de € 30 milhões anuais, segundo a imprensa espanhola. Depois da vitória sobre o Valencia, no último sábado, o camisa 8 disse já ter decidido seu futuro.

Iniesta foi formado nas categorias de base do Barcelona e jamais defendeu outro clube, somando 16 anos como profissional com a camisa blaugrana. Em outubro do ano passado, assinou um contrato vitalício com o clube catalão - em uma atitude inédita na história da equipe. Segundo a imprensa espanhola, o jogador romperá este vínculo de forma unilateral.

