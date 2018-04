Jornal conta gols e diz que Messi fez o milésimo

Se Pelé usou gols feitos pela seleção das Forças Armadas e até do Sindicato dos Atletas de São Paulo, Romário contou gols em vários amistosos, Túlio Maravilha fez uma peregrinação até os 44 anos, por que Messi não pode ser diferente para chegar aos 1.000 gols? Bom, oficialmente o craque do Barcelona ainda está longe do milésimo. Tem 611 registrados. Mas, segundo o jornal “Mundo Deportivo”, o camisa 10 atingiu neste domingo, na vitória por 4 a 2 sobre o La Coruña, a marca popularizada e superada pelo Rei a partir de 1969.

O diário usou todos os gols feitos pelo argentino. Todos. Desde as categorias infantis no Newell’s Old Boys, onde Messi chegou quando tinha apenas cinco anos. Gols no infantil, juvenil do Barça, amistosos pelo time catalão e pela Argentina. Só não entraram partidas festivas. A conta fechou com o hat-trick diante do Deportivo. O terceiro gol na vitória por 4 a 2, segundo o “Mundo Deportivo”, foi o milésimo de Lionel.

A fonte do veículo para o cálculo referente ao período no Newell’s Old Boys é a Associação Rosarina de Futebol, entidade que organiza as ligas regionais da cidade onde o craque nasceu. E por lá, até os 12 anos, ele passeou. Fez 234 gols em 176 jogos.

Na atual temporada, Messi está com 43 gols em 51 partidas. Na carreira, são 611 gols em 757 gols oficiais, uma média de 0,8 por partida. Para chegar ao milésimo gol oficial de sua carreira profissional, o argentino precisa de mais 389 gols. Baseado em sua atual média, seriam necessários cerca de 486 partidas a mais. Ele chega lá?

Todos os gols de Messi (desde o infantil do Newell’s Old Boys):

Newell’s Old Boys (1994): 40 gols em 29 jogos

Newell’s Old Boys (1995): 36 gols em 30 jogos

Newell’s Old Boys (1996): 36 gols em 27 jogos

Newell’s Old Boys (1997): 40 gols em 36 jogos

Newell’s Old Boys (1998): 27 gols em 25 jogos

Newell’s Old Boys (1999): 55 gols em 29 jogos

Barça Infantil B (2000-01): um gol em dois jogos

Barça Infantil A (2001-02): 21 gols em 14 jogos

Barça Cadete B (2001-02): nenhum gol

Barça cadete A (2002-03): 37 gols em 30 jogos

Barça Juvenil B (2003-04): quatro gols em sete jogos

Barça Juvenil A (2003-04): 31 gols em 21 jogos

Barça C (2003-04): cinco gols em 10 jogos

Barça B (2003-05): seis gols em 23 jogos

Argentina sub-20: 14 gols em 18 jogos

Argentina sub-23 (Olimpíadas de 2008): dois gols em cinco jogos

Argentina profissional: 61 gols em 123 jogos

Barcelona profissional em amistosos (2003-18): 34 gols em 53 jogos

Barcelona profissional (2004-2018): 550 gols em 634 jogos

TOTAL: 1.000 gols em 1116 jogos

Fonte: Jornal Mundo Deportivo

