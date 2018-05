Jogadores fazem testes físicos na Granja Comary

om 15 jogadores já reunidos na Granja Comary, a seleção brasileira iniciou os trabalhos sob supervisão da comissão técnica de Tite nesta segunda-feira. Com destaque para Neymar. Em fase final de recuperação de uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito, o camisa 10 fez testes físicos pela tarde na concentração em Teresópolis, e a CBF divulgou fotos (dele e outros atletas, como Gabriel Jesus, Ederson, Thiago Silva, Marquinhos...) da atividade em seus canais de comunicação. O primeiro treinamento com bola está previsto para a próxima quarta. Até lá, os jogadores farão exames e ficarão na academia.



Neymar. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Neymar, principal jogador do grupo, está em fase final de recuperação de uma cirurgia realizada há quase três meses. Ainda não há uma data exata para ele participar de todas as atividades com os companheiros, mas a previsão é que ele tenha condições de jogo no amistoso contra a Croácia, dia 3 de junho, em Liverpool.



Neymar se apresentou pouco antes do meio-dia, depois de chegar na companhia de Douglas Costa, Thiago Silva e Renato Augusto. Eles se juntaram a Marquinhos, Filipe Luís, Fred, Fagner, Ederson e Gabriel Jesus, os primeiros convocados a chegarem ao centro de treinamento, em Teresópolis. Pouco depois, Danilo, Taison, Fernandinho, Willian, Pedro Geromel se juntaram ao grupo.



Gabriel Jesus e Taison na Granja Comary (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O goleiro Cassio chegará só à noite e será o 16º nome a se apresentar. Na terça-feira, mais quatro jogadores se reunirão ao restante do elenco: Alisson, Paulinho Miranda e Philippe Coutinho serão os últimos a se juntarem em Teresópolis para essa primeira etapa de treinamentos para a Copa do Mundo da Rússia.

Afinal, o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Casemiro, do Real Madrid, e o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, se apresentarão na segunda-feira, dia 28, em Londres. No dia 26, eles disputarão a final da Liga dos Campeões, em Kiev. Já Tite e sua comissão técnica estão em Teresópolis desde domingo.



Globo Esporte