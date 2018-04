Iniesta anuncia que deixará Barcelona após 22 anos no clube

O capitão do Barcelona, Andrés Iniesta, anunciou nesta sexta-feira que deixará o clube catalão no final desta temporada, declaração que fez na sala de imprensa da Cidade Esportiva para a imprensa e acolhido por seus companheiros de time, e pelo presidente da entidade, Josep Maria Bartomeu.

"É uma decisão muito meditada, avaliada e pensada por mim e com a minha família. Entendo que depois de 22 anos aqui, sei o que significa ser jogador desta equipe, para mim a melhor equipe do mundo. Por exigência e sendo honesto, entendo que minha etapa acaba este ano. Não poderia dar o melhor de mim física e mentalmente", disse o jogador com lágrimas nos olhos e para uma sala de imprensa repleta.

Foto: Reprodução/Instagram

Nas suas primeiras declarações, o jogador ainda não comunicou se quando terminar o Campeonato Espanhol (para o Barça restam cinco partidas) e a Copa da Rússia, vai se aventurar no Campeonato Chinês, embora esse pareça ser seu destino final.

Visivelmente emocionado, Iniesta, que dentro de um mês completará 34 anos, anuncia que põe fim a 22 anos de relação com a única equipe pela qual jogou como profissional e com o qual conquistou 31 títulos, à espera de que este fim de semana possa acrescentar mais um, se o Barça conseguir um ponto contra o Riazor.

Fox Sports