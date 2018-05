Iniesta, sobre volta de Neymar ao Barcelona: 'Seria algo estranho'

Andrés Iniesta já comunicou a sua saída do Barcelona ao fim da temporada, mas não revelou onde vai jogar. Nesta sexta-feira, em evento promocional da Fórmula 1 para o GP da Espanha, o meia falou sobre o seu futuro e também de uma possível saída de Neymar do PSG. O ainda capitão blaugrana comentou uma hipotética volta do brasileiro ao Camp Nou.

"Se o clube, num futuro imediato, considerar que Neymar é um ator fundamental e importante para o crescimento do time, acho que isso não seria um problema. Mas considero isso algo estranho ou raro".

Foto: reprodução/Instagram

Neymar ainda se recupera de fratura no pé direito e já voltou a Paris para terminar o tratamento e poder disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. O nome do camisa 10 vem sendo especulado no Real Madrid, rival do Barcelona.

Iniesta também deu informações sobre o seu futuro e deu prazo de dez dias para revelar onde atuará. "O momento para anunciar vai ser uma vez que La Liga e meu contrato com o Barcelona acabem. É verdade que há diferentes opções. Nos próximos dez dias, vou tentar escolher aquela que acho mais positiva em todos os níveis. Vou tentar não errar nessa decisão. É complicado dizer adeus para o clube de toda a minha vida", explicou.

O meia do Barcelona já teve o nome ligado a times da China e Japão. Os rumores mais recentes ligam-no ao futebol da Austrália, cuja federação poderia garantir aporte financeiro para a chegada do craque.

Terra