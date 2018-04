Em questão de minutos, os ingressos colocados à venda pelo Palmeiras para o jogo contra o Boca Juniors se esgotaram na manhã desta quarta-feira. A partida da quarta rodada da fase de grupos da Libertadores será daqui a uma semana, na Argentina.

O clube não divulgou nem confirmará a carga total de entradas. Parte delas foi comprada por sócios-torcedores nas bilheterias externas da Avenida Francisco Matarazzo; parte foi comprada por sócios do clube, dentro da sede social.

É certo também que houve uma quantia destinada à Palmeiras Tour, agência de viagens do clube que comercializa pacotes (incluindo passagem e traslado ao estádio) para partidas da equipe como visitante.

Ingressos para jogo entre Boca e Palmeiras se esgotaram rapidamente (Foto: Tossiro Neto)

Muitos torcedores que já têm passagem comprada para a capital argentina acabaram se frustrando. Caso do porteiro Johny Ferreira, de 47 anos, que saiu de São Bernardo do Campo às 6h (quatro horas antes da abertura das bilheterias), acompanhado de um amigo, e voltou de mãos vazias para casa.

O torcedor conta que era o próximo em sua fila quando foi avisado de que os bilhetes haviam se esgotado. Seu amigo, o comerciante Vinícius de Oliveira, de 29 anos, estava dois guichês ao lado e teve melhor sorte.

– Chegamos cedo para comprar quatro ingressos (cada torcedor poderia comprar dois), porque vamos em uma turma. Devia ter, no máximo, umas 200 pessoas na nossa frente – lamentou.

O Boca disponibilizou 2 mil ingressos para o Palmeiras, conforme prevê o regulamento da Libertadores. Assim como havia feito antes do início das vendas nas bilheterias, o Verdão reforçou o pedido de mais ingressos para o clube argentino, que ainda não se manifestou.

Outro montante de ingressos deverá ser vendido em Buenos Aires, provavelmente na próxima quarta-feira, data da partida. Ainda assim, muitos palmeirenses comentavam ao redor das bilheterias que desistiriam da viagem.

– Eu mesmo estou em dúvida, isso me deu uma baqueada. Tenho passagem para chegar no dia do jogo e não sei se conseguiria comprar lá – comentou Johny.