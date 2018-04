Ibrahimovic diz que vai à Copa, mas o assunto divide opiniões

A despeito da casualidade de uma lesão que todo jogador de seleção, de quatro em quatro anos, teme sofrer, a lista de craques confirmados na Copa do Mundo da Rússia é grande...

Cristiano Ronaldo ✓

Lionel Messi ✓

Neymar ✓

Griezmann ✓

... e por aí vai.

Mas desde a classificação da Suécia ainda no ano passado, e ainda mais intensamente nas últimas semanas por conta das atuações pelo LA Galaxy, discute-se a possível presença de outra estrela: Zlatan Ibrahimovic. O atacante sueco está plenamente recuperado da grave lesão no joelho que o tirou dos gramados por sete meses no ano passado, disso ninguém duvida. Os três gols marcados pelo novo clube dizem por si só, principalmente os dois logo na estreia - o primeiro deles, uma obra de arte quase do meio de campo.

- Estou indo para a Copa do Mundo - declarou na terça-feira em um talk show americano.

Aos 36 anos, o jogador voltou atrás na decisão anunciada logo depois da Eurocopa de 2016 de não vestir mais a camisa amarela da seleção. E tem deixado claro em suas declarações a vontade de voltar a defender a Suécia. Resumo da ópera: ele se vê na Rússia. Mas não são poucos os motivos que colocam sua participação no Mundial em xeque.

Afinal, Ibrahimovic vai ou não para a Copa?

Primeiro, precisa convencer o treinador

Técnico da Suécia desde abril de 2016, Janne Andersson parece não ser o fã número 1 de Ibrahimovic. Ou, ao menos, não gosta de falar sobre. Em novembro do ano passado, quando a seleção havia acabado de passar pela Itália no playoff das eliminatórias e o atacante estava perto de retornar de lesão, ele se irritou com a menção ao assunto numa coletiva. "Depois de um ano e meio, ainda estamos falando dele", esbravejou na ocasião.

Ibra e Andersson jamais trabalharam juntos - o técnico da Suécia na Eurocopa foi Erik Hamrén. Quando foi anunciado como reforço do LA Galaxy, o jogador disse que o retorno só dependia de sua vontade ("se eu quiser, estou lá"). Mas a declaração não foi bem digerida pelo treinador.

- Isso não muda nada para mim - resumiu em março, quando convocou a seleção sueca para os amistosos contra Chile e Romênia.

Acontece que Ibrahimovic não veste a camisa da Suécia há quase dois anos. A última partida foi na derrota por 1 a 0 para a Bélgica no dia 22 de junho de 2016, pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa. Em seguida, o atacante, que disputou as Copa do Mundo de 2002 e 2006, anunciou a aposentadoria da seleção. Com 116 jogos disputados e 62 gols, ele é o maior artilheiro da história da Suécia.

Ao que tudo indica, porém, a relutância do técnico Andersson em convocar Ibrahimovic é resguardada pela opinião pública.

- Esta é uma grande questão na Suécia, é algo que se discute todos os dias e divide o país. Em novembro, quando a Suécia se classificou para a Copa do Mundo, o nosso jornal fez uma grande pesquisa que mostrou que penas 27% dos suecos queriam ver Ibra na Rússia. 32% não tinham certeza, e 41% achavam que ele não deveria jogar. A maior razão para isso é que muitos acreditam que a química para a equipe será ruim com um astro como Ibra - explica Simon Norberg, repórter do jornal sueco "Aftonbladet".

"A minha opinião é a seguinte: ele é o maior jogador da história da Suécia, então se ele quer jogar, deixem jogar. Pode fazer a diferença", completa o jornalista.

Ibrahimovic desde que retornou da lesão:

13 partidas (10 pelo Manchester United e 3 pelo LA Galaxy)

4 gols (1 pelo Manchester United e 3 pelo LA Galaxy)

Jogador do Flamengo emprestado desde o início do ano ao Kalmar, da Suécia, Nixon engrossa o discurso de que ver o craque disputando a Copa do Mundo será difícil.

- Conversando com pessoas aqui para buscar informações, a expectativa do povo é algo em torno de 50% a 50% (para ele não jogar, e para ele jogar a Copa). Alguns querem que o Ibra jogue, outros não. Aqueles que querem é por admiração ao seu futebol, e os que não querem é pelo fato dele ter se aposentado da seleção. Pelo que me passaram, os jogadores não têm tanta expectativa pela volta dele, não - opina o jogador de 25 anos.

Acordo com empresa de apostas pode atrapalhar

Duas semanas atrás, levantou-se outra questão que se coloca entre Ibrahimovic e a Copa do Mundo 2018. O jornal britânico "The Sun" noticiou a possibilidade do atacante ser proibido de disputar o Mundial por conta do acordo com uma empresa de apostas de Malta, o que poderia ferir o regulamento da Fifa.

Confira o que diz a regra:

"Os jogadores estão impedidos de tomar parte, direta ou indiretamente, bem como de se associarem a apostas, loterias e eventos similares, assim como transações relacionadas com jogos de futebol."

Com a repercussão do assunto, o sueco usou duas redes sociais para dar uma resposta. Claro, com a ironia e o senso de humor de sempre.

- Minha chance de jogar a Copa do Mundo aumenta - postou no último domingo.

O GloboEsporte.com, então, procurou a Fifa para esclarecer a questão, mas a entidade foi evasiva na resposta e informou que "como regra geral, o Comitê de Ética não comenta possíveis procedimentos".

A opinião dos jornalistas "adversários"

Confira o que disseram sobre o assunto dois jornalistas procurados pelo GloboEsporte.com, um do México e outro da Alemanha, que serão adversários da Suécia no Grupo F da Copa do Mundo. A outra seleção que fecha a chave é a Coreia do Sul.

Alberto Villanueva, jornalista da "Fox Sports" do México

"Claro que a seleção sueca muda com a presença de Zlatan. Ele é um personagem, só a sua figura, só a sua imagem injeta motivação em seus companheiros. E logicamente um poder ofensivo, apesar de eu acreditar que ele não pode jogar os 90 minutos das partidas. Mas vai aportar um grande poder ofensivo levando em conta que Zlatan é um mago. Quando digo mago, é porque pode sacar da manga um recurso que mata o rival. Portanto, a seleção sueca será mais poderosa nos dois âmbitos. No âmbito do poder ofensivo e no da motivação dos jogadores.

- Enquanto à opinião de membros da seleção mexicana, sem dúvida a mais importante é a do técnico Juan Carlos Osório, que encontrou Zlatan em Los Angeles quando foi ver Carlos Vela e outros jogadores mexicanos. E, claro, a estreia de Zlatan. Na opinião dele, a presença de Ibrahimovic seria uma motivação para o próprio México levando em conta que todas as equipes que vão para a Copa querem enfrentar os melhores do mundo. Além disso, seria uma grande promoção para o espetáculo da Copa do Mundo."

Nikolas Schmitz, redator na agência alemã "Sport Informations Dienst" (SID)

"Não vai mudar nada para a Alemanha se Ibrahimovic jogar a Copa do Mundo. A equipe alemã, especialmente a defesa, é boa o suficiente para enfrentar o Ibra."

