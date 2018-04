Ibra aumenta mistério sobre ida à Rússia

Descontraída e enigmática: assim foi a entrevista de Zlatan Ibrahimovic, jogador do Los Angeles Galaxy, ao programa de Jimmy Kemmel, da rede americana ABC, da última terça-feira. No talk show, Ibra disse que é um presente para a equipe americana que o contratou, que colocou a Suécia no mapa e confirmou sua ida à Copa do Mundo, mas de forma enigmática.

“Eu sempre admirei Los Angeles e queria dá-los um presente. Pensei por muito tempo e um dia simplesmente aconteceu. ‘Eu deveria me dar’. Foi por isso que vim e de nada”, disse o atacante de 36 anos, sob aplausos e risos do apresentador e da plateia. O “de nada” faz alusão à publicação no jornal local sobre a contratação dele semanas atrás.

Foto: Reprodução/Instagram

Sueco, o atleta já passou por Juventus, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan e, por último, o Manchester United. Perguntado sobre seu país de origem e seus conterrâneos, foi enfático. “Não sou um sueco típico, não sou gentil como eles, mas os coloquei no mapa”. Sobre o fato de deixar seus companheiros em sua sombra, Ibra brincou: “Claro que não, eu os faço super stars como eu”.

Na parte final da entrevista, que pode ser conferida na íntegra aqui (em inglês), Kemmel pergunta se o atacante vai jogar na Copa do Mundo da Rússia por sua seleção e ele, com expressão bastante irônica e enigmática, responde. “Sim, eu vou à Copa do Mundo”. O apresentador insiste, perguntando se ele estará calçando chuteiras ou sapatos normais, ao que ele novamente diz: “Digo que vou à Copa do Mundo, se eu falar mais, as pessoas vão me enforcar. Mas uma coisa é certa, uma Copa do Mundo sem mim não é uma Copa do Mundo”, finalizou.

Zlatan Ibrahimovic anunciou sua aposentadoria da seleção sueca em 2016, após o país ter sido eliminado na primeira fase da Eurocopa daquele ano, na França. No entanto, após a classificação da Suécia para a Copa de 2018, ele vem afirmando que jogará o Mundial, mesmo sem ter sido convocado.

Fox Sports