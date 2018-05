Guerrero deixa sede da Fifa sem liberação para jogar a Copa

O atacante Paolo Guerrero teve uma reunião com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, nesta terça-feira, para tentar sensibilizar a entidade sobre a sua suspensão de 14 meses. Mas a cartada do peruano para ainda jogar a Copa do Mundo não surtiu efeito e o atleta deixou Zurique sem a liberação para disputar o torneio na Rússia: em um comunicado, o dirigente afirmou que entende a decepção do jogador do Flamengo, mas que a punição não partiu da Fifa - mas sim do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), depois de um recurso contra uma decisão tomada pelo órgão que gere o futebol mundial.

Guerrero foi à sede da entidade, na Suíça, ao lado do presidente da Federação Peruana de Futebol (FPF), Edwin Oviedo. Infantino recebeu os dois por cortesia e a pedido de Oviedo, mas já sabia que não poderia mudar a decisão do TAS. No comunicado, a Fifa afirmou que a dupla reforçou seus argumentos de defesa contra a suspensão. Confira a íntegra:

"A pedido da Federação Peruana de Futebol (FP), o presidente da Fifa, Gianna Infantino, reuniu-se hoje na sede da Fifa, em Zurique, com o presidente da FPF Edwin Oviedo e com o jogador Paolo Guerrero, da seleção peruana.

Durante a reunião, Oviedo e Guerrero expressaram sua posição sobre a punição imposta contra o jogador por ter violado no regulamento antidoping.

Gianni Infantino expressou sua profunda compreensão com a decepção de Guerrero por não poder fazer parte da seleção peruana que disputará a Copa do Mundo 2018. Porém, o presidente da Fifa também deixou claro que a punição foi dada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), após uma apelação contra a decisão de um órgão judicial independente da Fifa."

Guerrero ao lado do presidente da Federação Peruana, antes de reunião com Infantino (Foto: Reprodução/Twitter)

Em dezembro, a Fifa reduziu a suspensão de Guerrero de um ano para seis meses - o que permitiu ao peruano voltar a vestir a camisa do Flamengo em maio deste ano e liberaria o jogador para disputar a Copa do Mundo. Entretanto, uma decisão do TAS, divulgada no dia 14 de maio, ampliou a pena para 14 meses, forçando Paolo a estar fora dos gramados até janeiro do ano que vem.

Globo Esporte