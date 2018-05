Grêmio fica perto de fechar saída de Bolaños ao Tijuana

O Grêmio está cada vez mais perto de fechar a venda de Miller Bolaños. Mesmo que o meia-atacante não tenha atingido o número de jogos que ativa a cláusula de transferência, há negociação avançada com o Tijuana. Os mexicanos pagarão cerca de US$ 3 milhões (R$ 11,2 milhões) pelo total da operação.

Aos 27 anos, Miller Bolaños ainda tem percentual ligado ao Emelec. O clube de Guayaquil também receberá uma fatia do dinheiro mexicano no acerto em vias de ser sacramentado.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio



O equatoriano foi emprestado no ano passado com uma cláusula específica. Caso disputasse 30 ou mais jogos da liga mexicana, seria contratado em definitivo por US$ 5 milhões. O rendimento na reta final da Liga MX agradou e motivou negociação por parte do Tijuana.

Em Porto Alegre a determinação é fechar negócio, mas maximizando os valores para diminuir o prejuízo. No início de 2016, o Grêmio pagou cerca de R$ 20 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador.

Em 2017, o Tijuana pagou pelo empréstimo de Miller Bolaños. Essa quantia será somada no valor total da operação. Ainda falta ajuste em outros detalhes para oficialização do negócio.

No México, Miller Bolaños ajudou o Tijuana a fazer boa campanha no campeonato local. Ele fez nove gols pelo clube e ficou como vice-artilheiro na temporada.

Folhapress