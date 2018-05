Grêmio falha no ataque e empata sem gols com o Fluminense

A volta de Luan não foi suficiente. O Grêmio empatou sem gols com o Fluminense, nesta quarta-feira (30), em jogo da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez o time gaúcho teve posse de bola muito maior, mas não marcou.

As chances de gol até apareceram, mas faltou pontaria quando o ferrolho do clube carioca foi vencido. E assim, a equipe dirigida por Renato Gaúcho chegou ao quarto 0 x 0 no Brasileiro.

Luan, escalado depois de dores musculares e ausência diante do Ceará, deu mais dinâmica. Everton injetou velocidade. Mas faltou o gol. Na etapa final, o acerto no alvo passou longe.

O resultado faz o Fluminense seguir à frente do Grêmio na tabela de classificação. O time carioca soma 14 pontos e perdeu uma posição, ficando em terceiro lugar. O Grêmio, que não perde há cinco rodadas, chegou a 13 pontos, ocupando a oitava colocação. A liderança pertence ao São Paulo, com 16.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA



Na próxima rodada, o Fluminense joga fora de casa contra o Paraná, na segunda-feira (4). O Grêmio tentará recuperar os pontos perdidos em duelo contra o Bahia, na Fonte Nova, no domingo (3).

Para o Grêmio, o resultado desta quarta deixa um sabor mais amargo. Foi o quarto empate sem gols do time no Brasileiro e o terceiro como mandante. Antes do Fluminense, Atlético-PR e Inter também não tomaram gols na Arena. E o Paraná, em Curitiba, fecha a lista das igualdades sem gol.

O melhor jogador do time gaúcho foi Maicon. O volante distribuiu bons passes, grandes lançamentos e tentou botar o Grêmio mais perto do gol. Em um jogo onde o ataque pecou, Maicon fez sua parte para tentar quebrar o empate de placar fechado.

A decepção foi Luan. Artilheiro do Grêmio no ano, ao lado de Everton, meia-atacante levou muito pouco risco direto ao gol do Fluminense. Viu de longe as melhores chances do time tanto de fora como de dentro da área.

O Grêmio teve atitude para encarar o paredão do Fluminense, mas não conseguiu escapar de um cenário que é sina ao longo da temporada. Nem os lançamentos de Maicon e os chutes de longe ajudaram o time da casa a abrir o placar antes do intervalo. Ainda assim, a equipe de Renato acumulou 12 conclusões na primeira etapa. Um repertório que fez até Maicon aparecer na linha de fundo e Bruno Cortez arriscar algo raro com arremate direto.

O Fluminense não quis dar brecha e entrou em campo formando o tempo todo uma linha de cinco jogadores na defesa. Os três zagueiros reforçados por uma postura bem defensiva dos laterais Gilberto e Marlon. A ideia, claramente, era fechar espaços e sair apenas com os meias em alta velocidade. A defesa fortalecida impactou muito no desempenho do time.

Na etapa final o jogo ficou mais aberto, e as chances de gol apareceram em maior número para ambos os lados. O Fluminense teve duas boas oportunidades, mas falhou. O Grêmio viu Everton errar pelo menos três vezes, mas também não se deu bem com Luan e André. Nem os seis minutos de acréscimo serviram para mudar o placar.

Folhapress