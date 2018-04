Grêmio e Santos procuram o Sevilla e iniciam conversas por Ganso

É grande a chance de Paulo Henrique Ganso mudar de ares no meio do ano, ao fim da temporada europeia. E um retorno ao futebol brasileiro virou possibilidade real. Nos últimos dias, Grêmio e Santos procuraram o Sevilla e iniciaram conversas para tentar contratar o meia, conforme apurou o GloboEsporte.com. Eles ligaram para a diretoria do clube de Andaluzia e se mostraram dispostos a ir até lá para tratar pessoalmente da negociação. Especulações à parte, foi o primeiro contato mais formal, digamos assim, de clubes brasileiros com o espanhol.



Voltar ao Brasil era algo fora de cogitação para Ganso no início da temporada. Mas ele não teve a sequência que esperava, ainda mais após a chegada em dezembro do técnico Vincenzo Montella, que o preteriu e não o colocou em campo uma vez sequer. A cabeça do meia de 28 anos agora está totalmente aberta a essa possibilidade de retornar ao futebol que o tornou famoso.

Paulo Henrique Ganso em ação pelo Sevilla (Foto: Getty Images)

Além do duelo particular entre eles, Grêmio e Santos têm a concorrência europeia. A Lazio e o Fenerbahçe também ligaram para o Sevilla para conversar sobre Ganso. Mas, por parte do jogador, não há preferência pela Europa. O Brasil está em iguais condições. Tudo vai depender das propostas. Clubes da China e dos EUA, por sua vez, fizeram sondagens.

No início do ano, Ganso já estava insatisfeito e ofereceu ao Sevilla abrir mão de tudo o que tem a receber até o meio de 2021, quando termina seu contrato: a bagatela de 14 milhões de euros, o equivalente a R$ 58 milhões, na cotação atual. A diretoria do clube pediu um tempo para pensar e em seguida recusou a proposta. A ideia dos espanhóis é conseguir um retorno financeiro com o jogador. De preferência, vendê-lo por um valor próximo ao que pagaram - 10 milhões de euros -, além de economizarem os salários. Mas o empréstimo também é uma opção.

Oficialmente, o Grêmio nega o interesse em Ganso. O Santos não se manifestou de forma oficial, mas interlocutores admitem o contato com o Sevilla. O Peixe sugeriu aos espanhóis a rescisão, mas o clube de Andaluzia não pretende liberá-lo de graça.

Revelado pelo Santos, Ganso chegou ao Sevilla em julho de 2016, após passagem pelo São Paulo. Desde então, fez apenas 27 jogos, com sete gols marcados. Em 2018 ele ainda não entrou em campo, por conta dos problemas que teve com Vincenzo Montella.

Globo Esporte