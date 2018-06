Grêmio e Barcelona chegam a acordo para antecipar saída de Arthur

O volante Arthur, 21, irá para o Barcelona já nesta janela de transferências. O clube espanhol e o Grêmio chegaram a um acordo nesta quinta-feira (21) para liberação do jogador antes do previsto.

Em contrapartida pela antecipação, o Grêmio receberá aproximadamente 3 milhões de euros (R$ 13,2 milhões). Esta quantia soma-se aos 30 milhões de euros (R$ 132,2 milhões) com mais gatilhos de aproveitamento estabelecidos anteriormente. O acordo está estabelecido em três parcelas e parte dele já foi pago.

A oficialização do acordo deve ocorrer no início da semana, com a despedida de Arthur do elenco gremista, que se reapresenta na próxima segunda-feira (25).

O Barcelona está empenhado na ida do volante por conta da saída de Iniesta, que atuará no Vissel Kobe, do Japão. Além dele, o holandês De Jong, do Ajax, também deve ser integrado ao grupo.

A saída de Arthur está estabelecida desde o início do ano. O acordo inicial foi firmado em fevereiro e até então a intenção gremista era mantê-lo no clube até o fim da temporada.

Em 2018, o jogador disputou 18 partidas e marcou 4 gols.

Sua ascensão ocorreu, principalmente, no primeiro ano de profissional, 2017, quando fez 50 partidas e marcou 2 gols, chegando até a ser chamado para seleção brasileira. Fora da Copa, Arthur ficou na lista de suplentes do técnico Tite.

Folhapress