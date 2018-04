Grêmio e Atlético-PR fazem primeiro confronto de líderes do Brasileiro

Grêmio e Atlético-PR se enfrentam neste domingo, às 19h, em Porto Alegre, no único confronto envolvendo duas das oito equipes que venceram na primeira rodada do Brasileiro.

Embalado pela classificação à próxima fase da Copa do Brasil -vaga garantida com um empate por 2 a 2 com o São Paulo, no Morumbi, após estar perdendo por 2 a 0-, o clube paranaense iniciará a rodada como líder da competição pelos critérios de desempate. Além dos três pontos, tem quatro gols de saldo, conquistados na goleada por 5 a 1 sobre a Chapecoense, em casa, na estreia.]

Treino para o jogo entre Grêmio e Atlético-PR que acontece nesta domingo (22). (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FC)

O técnico Fernando Diniz poderá escalar força máxima. Ninguém está suspenso ou lesionado, e o time não entrará em campo no meio de semana. A delegação não voltou para Curitiba após a partida contra o São Paulo: permaneceu na capital paulista, onde treinou pela manhã, e embarcou para Porto Alegre no meio da tarde.

O Grêmio também estreou bem. É verdade que venceu pelo placar mínimo, 1 a 0, porém, derrotou uma das equipes consideradas candidatas ao título, o Cruzeiro, jogando em Belo Horizonte. Para a estreia diante da torcida, o técnico Renato Gaúcho já sabe que não contará com o zagueiro Kannemann, suspenso. Bressan é o mais cotado para a vaga, e Paulo Miranda corre por fora.

Apenas o volante Arthur é dúvida na escalação. Gripado, ele não treinou nesta sexta-feira, mas segue relacionado. "Vamos aguardar e ver como ele se reapresenta", afirmou o treinador. Já Luan, Maicon e Léo Moura, poupados no empate por 0 a 0 com o Cerro Porteño, na última terça, pela Libertadores, estão confirmados.

Folhapress