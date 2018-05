Geuvânio se machuca no treino e pode ser desfalque no Flamengo

Além de Diego, suspenso, Réver e Juan, machucados, o Flamengo pode ter um quarto desfalque para a partida contra o River Plate, nesta quarta-feira (23), às 21h30, com transmissão do FOX Sports. Geuvânio lesionou o tornozelo, deixou o treino carregado, sem botar o pé no chão e pode ser um problema para o comandante em Buenos Aires.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo



Com nove pontos, o Flamengo está na segunda posição do grupo 4, atrás apenas do River, com 11. Ambos estão classificados para as oitavas de final, e uma vitória carioca faz o Rubro-Negro avançar na primeira colocação da chave, o que o permite decidir em casa na próxima fase.

Fox sport