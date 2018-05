Ganso pode trocar o Sevilla pelo futebol italiano, afirma jornal

Após duas temporadas em que pouco jogou, Paulo Henrique Ganso deve deixar o Sevilla na próxima janela de transferências do verão europeu. E, segundo publicação desta sexta-feira (30 de maio) do diário espanhol Estadio Deportivo, seu destino pode ser o futebol italiano, onde a Lazio possivelmente seria sua nova equipe.

Contratado por 10 milhões de euros (R$ 43 milhões, na cotação atual) junto ao São Paulo, o meia teria sido oferecido ao clube de Roma, já que o Sevilla busca recuperar o investimento feito na sua contratação.

Foto: Reprodução/Instagram

O veículo, entretanto, colocou um primeiro obstáculo para a negociação: a Lazio já conta com o número limite de estrangeiros que as equipes italianas podem ter no seu elenco. Além do futebol italiano, Turquia e Brasil também poderiam ser o destino do jogador.

Revelado em uma geração de ouro do Santos, onde conquistou a Copa do Brasil (2010) e a Conmebol Libertadores (2011), Ganso disputou apenas 27 partidas em duas temporadas no Sevilla, com um total de sete gols marcados.

Fox sport