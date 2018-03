Apesar de admitir erros e falta de concentração do Corinthians na derrota por 3 a 2 sobre o Bragantino, no duelo de ida das quartas de final do Paulistão, o volante Gabriel, do Corinthians, nega que a equipe tenha entrado de "salto alto".

O camisa 5 do Timão reconheceu erros e mostrou confiança para a partida de volta, em Itaquera.

– Santo alto nunca (houve), porque o Corinthians é um time humilde, todos marcam. No Corinthians nunca teve salto alto. Vários jogadores aqui passaram dificuldades para chegar aqui. Falta de concentração existiu, foi um dia que nada deu certo, mas agora é virar a página. Nosso ambiente está leve e confiante para quinta-feira – declarou, em entrevista coletiva.

Gabriel mostrou confiança na classificação para a semifinal do Paulistão (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians)



Gabriel também foi questionado se o Palmeiras, líder geral do Estadual, é o favorito ao título. O volante preferiu exaltar o Timão lembrou as conquistas recentes do clube:

– Não concordo, pois somos os atuais campeões paulistas e brasileiros. Para mim, é o melhor time do Brasil. Muitos podem dizer outra coisa, mas eu não mudo, (o Palmeiras) é uma equipe que vem bem, mas as coisas acontecem dentro de campo, 11 contra 11. É lá que as coisas se resolvem. Independentemente de quem ganhou na última rodada. Isso não quer dizer nada daqui para frente – opinou.

Segundo o volante, a torcida corintiana terá papel decisivo na quinta-feira. Até a noite de segunda, 20,5 mil ingressos haviam sido vendidos.

Perguntado sobre o que muda para o duelo de volta com a vantagem obtida pelo Bragantino, Gabriel analisou:

– Muda um pouco o caráter do jogo, sabemos que precisamos ser um pouco mais agressivos, tentar fazer mais de um gol de diferença para decidir no tempo normal. Do outro lado, tem uma equipe com méritos nessa fase da competição. Precisamos ter inteligência, não adianta sair igual a um louco, querendo fazer dois ou três. Mas podemos vencer.

Após derrota por 3 a 2 no último domingo, o Timão precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar de fase. Caso a equipe vença por um gol, a classificação será decidida nos pênaltis.

Globo Esporte