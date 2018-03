Gabriel Jesus rejeita renovação com Manchester City

Com Gabriel Jesus em alta na seleção brasileira, o Manchester City corre para renovar o contrato do artilheiro, mas tem enfrentado algumas dificuldades. De acordo com informações do jornal britânico “Daily Mail”, Gabriel rejeitou a primeira proposta dos citizens.

Diz o jornal que Gabriel recebe atualmente 65 mil libras por semana (cerca de R$ 305 mil). Se aceitasse a primeira proposta do City, ele passaria a receber 90 mil libras semanais (cerca de R$ 423 mil).

Gabriel de Jesus rejeita proposta do Manchester City. (Foto: Reprodução/Instagram)

Gabriel quer um salário superior a 100 mil libras por semana (cerca de R$ 470 mil). O “Daily Mail” garante que isso não será problema para o City e as partes chegarão a um acordo em breve.

A intenção do clube inglês é ampliar o contrato de Gabriel até o meio de 2023. O atual vínculo vence no meio de 2022.





