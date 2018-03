Gabriel Jesus recusa oferta de renovação do Manchester City

Contratado em 2016 por 32,7 milhões de euros (cerca de R$ 121 milhões na época) pelo Manchester City, o atacante Gabriel Jesus se tornou em pouco tempo uma das grandes estrelas da equipe. No fim do ano passado, o líder da Premier League já quis se proteger e ofereceu uma renovação de contrato para o brasileiro.

Entretanto, segundo informações reveladas nesta quarta-feira (28 de março) pelo jornal britânico Daily Mail, os representantes do atacante recusaram a primeira oferta do City. O time de Pep Guardiola ofereceu inicialmente um novo salário semanal de 90 mil libras (cerca de R$ 424 mil) para Gabriel, que recebe atualmente 65 mil libras (R$ 306 mil) a cada sete dias.

Foto: Divulgação/Instagram



O diário afirma que o jovem de 20 anos quer seguir no Manchester City, mas seus agentes esperam uma extensão contratual com salário semanal superior a 100 mil libras (R$ 471 mil). No fim, ainda segundo o Daily Mail, as duas partes chegarão a um acordo.

Atualmente, o camisa 9 da Seleção Brasileira tem contrato com o gigante inglês até 2022, e a equipe planeja aumentar o vínculo por uma temporada.

