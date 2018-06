Fred leva pancada em treino e sai mancando

Como de costume, Tite mostrou a escalação da seleção brasileira antes que os jornalistas tivessem de deixar o treino desta quinta-feira e se dirigir à sala de imprensa do CT do Tottenham, em Londres. E como também era esperado, revelou uma mudança importante na formação que iniciou o amistoso do último domingo. A nota ruim foi um susto com Fred, que levou uma pancada durante a atividade e ficará em observação.

Neymar será titular diante da Áustria. Ele entra no lugar de Fernandinho. Com isso, Coutinho será deslocado para a faixa central do campo. O camisa 10 não inicia uma partida desde o dia 25 de fevereiro, quando fraturou o pé atuando pelo Paris Saint-Germain.

Neymar será titular contra a Áustria (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O Brasil entrará em campo com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Coutinho, Willian e Neymar; Gabriel Jesus.

É improvável que o atacante do PSG jogue os 90 minutos. A novidade faz parte de uma recuperação gradativa de seu desempenho técnico e físico. Neymar operou o pé direito no dia 3 de março e só voltou a atuar exatamente três meses depois da lesão, domingo passado. Ele fez o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre a Croácia.

- Com certeza tem condição de começar jogando. Se vai jogar ou não os 90 minutos, vai ser uma interpretação durante o jogo. Mas ele com certeza tem condições de jogar mais do que jogou no primeiro (contra a Croácia).

Fred deixa o treino mancando

A imprensa acompanhou apenas os primeiros 20 minutos da atividade desta quinta. Depois do aquecimento e de um rápido treino técnico, Tite dividiu o elenco entre titulares e reservas. A atividade ficou marcada por um belo gol de Willian.

Pouco depois, Casemiro deu um carrinho em Fred, que fazia fila pelo meio-campo. O joelho do jogador do Real Madrid atingiu o tornozelo direito do reforço do Manchester United, que ficou caído, tentou seguir na atividade, mas sentiu dores e deixou o treino mancando.

Tite dá orientações durante o treino. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

- Ele teve um trauma no tornozelo, mas ainda é muito cedo para qualquer avaliação. Já iniciou o trabalho de recuperação, estava com o local bastante dolorido. É precoce qualquer diagnóstico, precisamos aguardar mais. As primeiras 24 horas são fundamentais, amanhã (sexta) vamos ver como ele vai se sentir, a resposta ao tratamento, se ele vai treinar ou não.

Ele foi substituído por Brenner, garoto do São Paulo. O time reserva começou com Cássio, Fagner, Marquinhos, Geromel e Filipe Luís; Fernandinho; Vitinho (Cruzeiro), Fred, Taison e Douglas Costa; Firmino.

Renato Augusto de volta

A boa notícia foi a volta de Renato Augusto. Ele fez exercícios físicos sob o comando do fisioterapeuta Bruno Mazziotti, e pouco depois, quando os jornalistas já não podiam acompanhar o treino, participou no time reserva.

Renato Augusto volta a treinar com bola após dores no joelho esquerdo

O Brasil volta a treinar nesta sexta, em atividade totalmente fechada para a imprensa, e em seguida embarca para Viena. A partida contra a Áustria será a última da Seleção antes de estrear na Copa do Mundo, dia 17, diante da Suíça, em Rostov-on-Don.

Globo Esporte