Fred é aprovado em exames e assinará com o Manchester United

Convocado para defender o Brasil na Copa do Mundo da Rússia , Fred já definiu seu destino para a próxima temporada: o Manchester United . Segundo o site "Globoesporte", o jogador, que já tinha um acerto encaminhado com o clube, foi aprovado nos exames médicos e assinará com os ingleses nesta segunda-feira por cinco temporadas.

Segundo a publicação, Fred esteve no CT do United nesta manhã com seus representantes, os ex-jogadores Fábio Mello e Gilberto Silva , que negociaram os últimos detalhes da transação. De lá, os três seguiram para o escritório do clube inglês em Londres, onde o contrato será assinado.

Foto: Reprodução/LANCE!

Para tirar o brasileiro do Shakhtar Donetsk , o clube de José Mourinho terá que desembolsar 55 milhões de euros (R$ 240 milhões), valor inferior à multa contratual. Os ucranianos concordaram em reduzir a pedida após um acordo com o staff do atleta, por conta de uma recusa à proposta apresentada pelo Manchester City em janeiro.

Fred foi um dos destaques do Shakhtar Donetsk na última temporada, ajudando a equipe a chegar nas oitavas de final da Liga dos Campeões . Aos 25 anos, o meia tem 155 jogos pelo clube ucraniano, com 16 gols e três títulos da liga nacional no currículo. As boas atuações o levaram à lista dos 23 convocados por Tite para a Copa.

Terra