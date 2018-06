Fred é anunciado oficialmente como reforço do Manchester United

O Manchester United oficializou nesta terça-feira o que já estava selado desde a última segunda: o meia Fred é o mais novo reforço do clube. A equipe inglesa anunciou em seu site oficial a contratação do jogador, que deixa o Shakhtar Donetsk para integrar o plantel dos Red Devils logo após a disputa da Copa do Mundo com a seleção brasileira.

A oficialização da contratação de Fred foi feito em um breve comunicado, no qual o United apenas afirma que "está encantado em anunciar o acordo com o Shakhtar para a transferência" do brasileiro. Na última segunda, o meia esteve no CT do clube inglês, em Manchester, para realizar exames médicos e assinar contrato. Nesta terça, ele postou em seu Instagram uma mensagem breve

- Orgulhoso de ser um Red - escreveu.

Fred tem contratação anunciada pelo Manchester United (Foto: Reprodução/Site oficial do United)



A venda de Fred para o United se concretizou mediante pagamento de € 55 milhões (R$ 240 milhões) ao Shakhtar. O ex-jogador do Internacional foi aprovado nos exames e posou para fotos e vídeos com a camisa do clube já na última segunda, quando ele e seus representantes, os ex-jogadores Fábio Mello e Gilberto Silva, se impressionaram com a estrutura do clube de Manchester.

Cria do Atlético-MG e revelado na base do Internacional, o volante jogou as últimas cinco temporadas na Ucrânia. No início do ano, o Manchester City fez proposta pelo jogador. Ele queria muito sair para a equipe de Pep Guardiola, mas a presença do Shakhtar nas oitavas de final da Liga dos Campeões impediu a transferência. A diretoria do clube ucraniano bateu o pé e se recusou a vender o jogador.

Desde então, os representantes de Fred vêm costurando o acordo para que o Shakhtar o liberasse por um valor inferior à multa de 70 milhões de euros no fim da temporada. Foi quando o técnico José Mourinho entrou em ação. O ex-jogador do Inter é um dos pilares do time que o português quer montar para o United impedir o bicampeonato do rival City no Campeonato Inglês.

Em sua conta oficial no Youtube, o Manchester United postou um vídeo relembrando todos jogadores sul-americanos que passaram pelo clube, entre eles, nomes como Carlitos Tevez, Forlán, Verón e o pentacampeão Kleberson.





Globo Esporte