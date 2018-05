Foto incomoda diretoria e Vasco estuda punição

Uma foto publicada por um grupo de jogadores na noite de segunda-feira agitou a madrugada que deveria ser de descanso na véspera do jogo contra a Universidad de Chile, em Santiago, pela Libertadores. A repercussão negativa não foi apenas entre os torcedores. A atitude também foi condenada pela diretoria, pelos próprios atletas que não participaram e comissão técnica. Zé Ricardo, que sempre vai a público para enaltecer o caráter do seu grupo, ficou decepcionado.

O departamento de futebol estuda possíveis punições ao grupo por entender que foi uma espécie de afronta à torcida. Não será surpresa se ao menos dois do grupo de sete (Rafael Galhardo, Paulão, Gabriel Félix, Erazo, Evander, Fabrício e Wellington) sejam afastados a partir desta quarta-feira.

Durante a ceia, o grupo de atletas percebeu a proporção que a publicação tinha tomado e tentou se mobilizar para amenizar os danos. Desta forma, o pedido de desculpas coletivo foi feito. Ao menos internamente a atitude não serviu para livrar a barra dos jogadores.

Qualquer que seja a decisão, o comunicado está sendo projetado para após a partida contra a La U. Um dos que fica com a imagem mais arranhada no episódio é Wellington, que passou a ser visto como uma liderança que por vezes é prejudicial no dia a dia, principalmente depois que perdeu a vaga de titular. Em dezembro, o volante renovou o contrato por mais 3 anos.

Já ciente da polêmica, o presidente Alexandre Campello chegou ao Chile por volta do meio-dia e mal desembarcou já teve o primeiro contato com Newton Drummond, dirigente que acompanha a delegação em Santiago e que foi buscá-lo no aeroporto. O diretor Paulo Pelaipe permaneceu no Rio. Mas mesmo a milhares de quilômetros de distância, também teve a madrugada agitada ao telefone com Drummond.

Os efeitos após a foto

Desde as primeiras horas da manhã desta terça o assunto fervilhava em ligações, conversas e debate de como conduzir o pós-polêmica. Foi o prato principal do café da manhã. Durante algumas horas, Wellington, Wagner e o capitão Martín Silva sentaram à beira da piscina e conversaram.

No entendimento interno e em papo entre jogadores e diretoria, muitos concordam que a postagem da foto aumentou ainda mais a pressão e responsabilidade do grupo dos sete jogadores, que são alguns dos mais criticados pela torcida.

wellington instagram vasco (Foto: Reprodução)

A polêmica

Na imagem publicada - e depois apagada -, aparecem Rafael Galhardo, Paulão, Gabriel Félix, Erazo, Evander, Fabrício e Wellington. Na legenda, menção às vaias recebidas. Wellington ainda escreveu: "De quem é a culpa?". A imagem foi feita durante o reconhecimento do estádio Nacional, e no momento as outras pessoas presentes não perceberam que se tratava de uma foto "diferente".

Em meio a mais um problema para resolver fora das quatro linhas, o Vasco enfrenta a Universidad de Chile nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nacional, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Já eliminado da competição, o Vasco tem a chance de ao menos conseguir uma vaga na Sul-Americana. Para isso, precisa de uma vitória marcando ao menos dois gols. O 1 a 0 não serve por causa do critério dos gols marcados. Um 2 a 1 ou 3 a 2, por exemplo, garante a vaga.

Globo Esporte