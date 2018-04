Fortaleza vence CRB e se mantém 100% na Série B do Brasileiro

O Fortaleza conquistou a terceira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (24), a equipe do técnico Rogério Ceni derrotou o CRB por 3 a 1, no estádio Castelão, e se mantém com 100% de aproveitamento.

Nas primeiras duas rodadas, o Fortaleza havia derrotado o Guarani por 2 a 1, em casa, e o Boa Esporte por 2 a 0, fora. Outros três times também podem se igualar ao time cearense e atingir os nove pontos neste começo do campeonato. São eles o Figueirense, o Vila Nova-GO e o Paysandu.

Foto: Reprodução/Premiere

A vitória do Fortaleza começou a ser construída aos 6min do primeiro tempo, com um gol de Osvaldo. Bruno Melo aumentou a diferença aos 4min da etapa final. Depois de Neto Baiano descontar três minutos depois, Jonathan Reis sacramentou o triunfo do time tricolor aos 11min.

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o Londrina, no Paraná, no dia 1º de maio. Já o CRB, que perdeu os três jogos disputados até o momento, recebe o Atlético-GO, no dia 5.

Em outro jogo desta terça pela Série B, o Atlético-GO conquistou a segunda vitória ao bater o Guarani, no estádio Olímpico por 3 a 2. O resultado levou o time rubro-negro à quinta colocação, com seis pontos. O Guarani está em oitavo, com três. Se na próxima rodada o Atlético-GO visita o CRB, o Guarani faz o dérbi contra a Ponte Preta, no dia 5.

O Atlético-GO abriu vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de João Paulo e Fernandes. Na etapa final, João Paulo ampliou para o time da casa, mas veio o susto. Bruno Nazário e Anselmo Ramon descontaram para o Guarani, que não alcançou a igualdade.

Folhapress