Fora de casa, River busca manter liderança diante Floresta-CE

A equipe do River vai enfrentar o Floresta, do Ceará, neste domingo (12). O jogo acontece às 16h, no estádio Domingão, região Metropolitana de Fortaleza, e é valido pela 2ª rodada do Brasileiro Série D. O Galo é líder do seu grupo e briga para se manter na ponta da tabela. A novidade pode ser o meia-atacante Eder Guerreiro, que se apresentou essa semana e já está regularizado.





Foto: Arquivo O Dia

O técnico do Galo, Marcinho Guerreiro, fez questão de destacar na semana os cuidados necessários com o adversário. “É um time que conheço. É muito jovem e muito veloz. Eles jogam abrindo mão do camisa nove, usam um falso nove e optam por uma formação com três atacantes de velocidade. É um time que gosta de correr muito e precisamos saber como para-los”, afirmou Marcinho.

O River embarcou para Fortaleza na quinta-feira (9) e realizou atividades voltadas a recuperação e prevenção muscular dos atletas com ventosas. Na tarde de sexta-feira (10) o time treinou em campo e usou o CT do Ferroviário como casa.

O jogo entre River x Floresta acontece neste domingo (12), às 16h, no estádio Domingão, em Fortaleza. O jogo é válido pela 2ª rodada do Brasileiro Série D. (Pamella Maranhão)

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia