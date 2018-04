Flamengo tem mais uma baixa confirmada após perder Vizeu

Depois de receber o apoio da torcida no último treino antes da partida contra o Independiente Santa Fe, que acontece nesta quarta-feira (18 de abril), pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores a partir de 21h30, o Flamengo usou suas redes sociais para divulgar a lista de relacionados para o duelo contra os colombianos.

A novidade fica por conta da ausência do zagueiro Rhodolfo, que ainda se recupera uma lesão na panturrilha direita. O defensor se junta a Felipe Vizeu, que desfalca o time devido a um problema na parte anterior da coxa esquerda, e Guerrero, ainda suspenso. Réver e Juan devem formar a zaga do time de Maurício Barbieri.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo



O Flamengo lidera o grupo 4, com quatro pontos em dois jogos. Na sequência, River Plate e Santa Fe, com dois, e o Emelec fecha a chave, com apenas um ponto em dois duelos. Os equatorianos recebem os Millonarios nesta quinta-feira (19), no Estádio George Capwell, em Guayaquil.

Fox Sports