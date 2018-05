Flamengo suspende contrato de Guerrero, e relação caminha para o fim

Com a ampliação do gancho de Paolo Guerrero por doping, o Flamengo voltou a suspender o contrato do centroavante peruano. Como o vínculo se encerraria antes de o jogador poder voltar aos campos, a tendência é que ele deixe o clube.

Na última segunda-feira (14), Guerrero ficou sabendo que a Fifa ampliou sua punição por doping para 14 meses.

Foto: Divulgação/Gilvan de Sousa/Flamengo

O peruano testou positivo no último dia 5 de outubro para benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína e da folha de coca, após o empate sem gols entre Peru e Argentina, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Com isso, a pena de Guerrero termina em janeiro. No entanto, seu contrato com o Flamengo se encerra no dia 10 de agosto. Com isso, a tendência é o fim do relacionamento entre o clube e o jogador.

O contrato de Guerrero com o Flamengo não deve ser renovado, e uma rescisão antecipada não está descartada. O jogador chegou ao clube em 2015 e venceu o Campeonato Carioca de 2017 com a camisa rubro-negra.

