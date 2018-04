Flamengo quer nome de peso para substituir Everton

Nesta segunda-feira (16 de abril), o São Paulo fez o depósito de R$ 15 milhões da multa rescisória do meia Everton, do Flamengo. Como era dono de 50% dos direitos econômicos do camisa 22, o Rubro-Negro receberá R$ 7,5 milhões no negócio. Com essa nova lacuna do elenco, o clube busca um substituto para o jogador, segundo o jornal Lance.

O veículo divulgou nesta terça-feira (17) que o clube carioca mapeia opções para reforçar o elenco. A direção já teria se reunido para traçar metas de possíveis jogadores que atuam na mesma faixa de campo de Everton, e a ideia é fechar com algum atleta que chegue para ser titular absoluto.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Vinicius Júnior e Everton Ribeiro devem brigar pela vaga de titular restante, enquanto Geuvânio, Marlos Moreno e Orlando Berrío – que se recupera de lesão – devem compor o elenco. O diário também diz que a base também está sendo testada e garotos podem ganhar chances.

A próxima janela de contratações de jogadores que atuam fora do país será aberta em junho e encerrada no dia 20 de julho. Ainda segundo o Lance, o clube tem pressa e gostaria de ter pelo menos o acerto com um reforço antes da Copa do Mundo.

Fox Sports