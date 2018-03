Flamengo mantém otimismo com renovação de Guerrero

Com Guerrero de volta ao dia a dia do clube, o Flamengo planeja intensificar as negociações para renovar com seu principal atacante. A diretoria não estabelece um prazo, trata o assunto com cautela, mas mantém evidente a intenção de manter o peruano no elenco. O atual vínculo termina em 10 de agosto.

O Flamengo pretende estender o contrato de Guerrero, no mínimo, até dezembro. No entanto, não está descartada a extensão por um período maior. Antes da suspensão do atleta, o plano do clube era de ampliar o vínculo por dois anos.

- Não vamos estabelecer uma reunião específica para isso. É um jogador que tem contrato com o Flamengo. Se houver a extensão, vocês vão saber. Estamos muito alinhados com o representante dele. O Bruno Paiva sempre soube da nossa intenção de renovar. Sabe que nas próximas semanas a gente deve se encontrar, mas não com data para iniciar e nem para terminar a negociação. É justamente procurar evoluir e mostrar o interesse do Flamengo que ele permaneça mais tempo. E o Bruno sabe muito bem. Vamos ver como as coisas vão caminhar – disse o diretor-executivo Rodrigo Caetano.

De volta ao Ninho do Urubu, Guerrero treina finalizações

Nas primeiras horas de Guerrero de volta ao clube, o atacante apareceu sorridente e à vontade de enfim poder estar novamente com os companheiros. O clube confia que o interesse pela extensão do vínculo continua sendo de ambos os lados.

Boa forma na reapresentação

Liberado pela Fifa para voltar a treinar nas dependências do Flamengo, Guerrero se reapresentou no Ninho do Urubu nesta terça-feira. A suspensão imposta pela entidade termina no dia 3 de maio. Depois de passar por avaliações, ele atuou em campo e trabalhou com bola. Parte do treino foi realizada, inclusive, com seus companheiros.

Guerrero no treino desta terça no Ninho (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

A resposta passada pelos profissionais de Centro de Excelência de Performance (CEP FLA) do clube foi positiva. Guerrero vinha treinando na Argentina nas últimas semanas. Além disso, fez diferença o fato de não estar realizando trabalhos individualizados e sim com outros atletas o apoiando.

- Ele é um cara muito querido, sempre demonstrou muita dedicação, é um profissional exemplar. A gente espera que esse tempo sem jogar passe rápido. Ele ficou treinando durante o período que esteve na Argentina. Não foram só treinamentos individualizados, mas também tinham outros atletas. Os treinos foram feitos para que ele pudesse jogar assim que estivesse liberado. É claro que ele passou por testes e avaliações, vamos planificar os treinamentos dele para as próximas semanas, mas ele está muito bem. A impressão foi a melhor possível – destacou Rodrigo Caetano.

O presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, e o vice-presidente de futebol rubro-negro, Ricardo Lomba, estiveram presentes na atividade desta terça-feira dando as boas vindas ao atacante peruano em sua reapresentação.

Globo Esporte