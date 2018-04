Flamengo estuda renovação a longo prazo com Guerrero, afirma jornal

A suspensão por doping do atacante Paolo Guerrero se encerra na próxima semana, mas o Tribunal Arbitral do Esporte ainda julgará o peruano no próximo dia 3 de maio. Caso a punição não seja ampliada, o camisa 9 rubro-negro estará livre para voltar aos gramados. Além disso, segundo o jornal Extra, o Fla tentará renovar o vínculo do seu centroavante.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Guerrero tem contrato até agosto e, de acordo com o diário, a intenção inicial do clube era ampliar o acordo até o fim do ano. Entretanto, agora, não está descartado tentar manter um prazo mais longo, para segurar o peruano antes da Copa do Mundo.

O veículo também afirma que, no entendimento do time carioca, há um interesse mútuo na permanência. As conversas para a renovação começaram no ano passado com o antigo diretor de futebol Rodrigo Caetano.

Fox Sports