Flamengo divulga novo uniforme na cor branca; estreia será contra o Bahia

A sexta-feira trouxe novidade para o Flamengo. O clube divulgou imagens do novo segundo uniforme, predominantemente na cor branca envelhecida, um conceito criado pelo clube e a fornecedora de material esportivo. Um tom mais próximo ao bege. A camisa estreia no próximo dia 31 de maio, em partida contra o Bahia, válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foto: Divulgação/Flamengo

Contando com o retorno do escudo inteiro, diferentemente da última que só usava o CRF, a camisa terá uma homenagem ao urubu, mascote do time. A ave estará presente em um pequeno destaque nas costas, próximo à nuca.

A nova camisa do Flamengo estará à venda a partir de hoje pela internet, lojas próprias e lojas oficiais do Flamengo. No dia 1° de junho o uniforme estará disponível nas principais lojas esportivas do país. O valor da camisa é de R$249,99 (masculino) e R$229,99 (feminino e infantil), além do mini-kit (R$ 249,99), que é composto por shorts e camisa para crianças de 2 a 6 anos.

Globo Esporte