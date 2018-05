Flamengo defende a liderança contra o Inter e tenta esquecer crise

O Flamengo enfrenta o Internacional neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro defende a liderança da competição e tenta esquecer a crise que atravessou nas últimas semanas com sua torcida.

Com sete pontos em três rodadas, o Flamengo vem de vitórias sobre América-MG e Ceará. Além disso, conseguiu um bom resultado nesta quarta-feira (2) ao vencer a Ponte Preta, fora, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na Libertadores, o time rubro-negro também está bem colocado e depende de um triunfo sobre o Emelec, no dia 16, no Maracanã, para avançar ao "mata-mata".

Time se preparando para a partida deste domingo (6) (Gilvan de Souza / Flamengo)

Por tudo isso, o Flamengo espera que a crise com a torcida tenha ficado para trás. Desde a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca e as más atuações na Libertadores, os jogadores têm sido alvos de críticas e até agressões. Com as classificações encaminhadas e o bom desempenho no Brasileiro, espera-se que a paz volte à Gávea.

Para encarar o Inter, o Flamengo continua sem o meia Diego, que está tratando de uma lesão no joelho direito. Com isso, Lucas Paquetá deve ser recuado para o meio-campo.

Geuvânio foi o dono da vaga aberta no ataque diante da Ponte, mas a má atuação pode derrubá-lo do time. Marlos Moreno é seu maior concorrente, mas o técnico Maurício Barbieri pode optar por reforçar o meio-campo com a entrada de Willian Arão. Desssa forma, Paquetá seguiria no ataque.

O Inter começou o Brasileiro com uma campanha regular (uma vitória, um empate e uma derrota). A equipe gaúcha, porém, não venceu nas últimas duas rodadas e vem de um empate em casa contra os reservas do Cruzeiro.

Para esse jogo, o técnico Odair Hellmann não poderá contar com o volante Edenílson, contundido. Gabriel Dias deve ser o escolhido para a vaga. Em uma possibilidade mais remota, Lucca ganharia uma vaga no time, com Patrick sendo recuado no meio-campo.

Folhapress