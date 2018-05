Fla vence o Inter na volta de Guerrero e segue líder do Brasileiro

Paolo Guerrero voltou e o Flamengo venceu. Uma partida que parecia fadada a terminar sem gols contou com um gol em rebote de cobrança de falta de Lucas Paquetá para mudar de perfil. Com mais um, de Everton Ribeiro, o placar foi 2 a 0 para o Fla neste domingo (06), no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. O jogo ainda teve confusão com a expulsão de William Pottker, do Inter, e terminou em 'Olé' da torcida rubro-negra.

Com a vitória, o Flamengo segue líder do Brasileirão. São 10 pontos conquistados. Já o Inter cai para a 11ª posição com apenas quatro pontos.

O jogo estava complicado para ambos, parecia que não sairia do 0 a 0, e num lance fortuito Lucas Paquetá decidiu. Uma falta cobrada na barreira sobrou para ele, que já havia batido. Sem alternativa, tentou o gol e aproveitou-se de Danilo Fernandes encoberto para fazer 1 a 0.

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo



O Flamengo teve poucas chances de gol, e quando teve perdeu. O centroavante Henrique Dourado acabou desperdiçando duas conclusões e foi o primeiro substituído no jogo.

A partir dos 33 minutos do segundo tempo, o jogo foi marcado por confusão. Começou com a expulsão de William Pottker, que tentou recuperar a bola para bater um lateral rápido, discutiu com Vinícios Jr e acertou uma cabeçada no rival. Na sequência, D'Alessandro se envolve em confusão com Lucas Paquetá e depois de alguns minutos de empurrões e xingamentos,o clima normal foi retomado. Aos 41 minutos, Everton Ribeiro marcou o segundo para o Fla.

O Inter firmou duas linhas de quatro jogadores cada em frente à área e diminuiu os espaços à frente delas com Patrick e Leandro Damião. Foi vulnerável apenas no lado em que esteve D'Alessandro, cuja marcação não é ponto forte. As tentativas de saída de jogo foram repetidamente equivocadas e a pouca retenção de posse no campo de ataque não deu alternativas ao visitante. O ponto alto foi a presença de Leandro Damião, que criou as melhores chances dos gaúchos no primeiro tempo.

Com 60 mil pessoas no Maracanã, Flamengo x Inter foi o maior público do Campeonato Brasileiro até agora. O antigo dono do topo da lista era outro jogo do Fla, mas contra o Ceará, no Castelão. No dia 29 de abril foram 51.952 torcedores.

Guerrero

Paolo Guerrero voltou ao Flamengo. O peruano ficou quase sete meses afastado por doping e começou no banco de reservas. Teve o nome gritado pelos torcedores, foi celebrado quando anunciado no sistema de som e reviu a esperança que dá aos aficionados. No segundo tempo sua entrada foi pedida desde os 5 minutos. Entrou aos 13 minutos de partida e ameaçou o gol de Danilo Fernandes ao menos duas vezes.

Folhapress