Fla propõe renovação e aumento para não perder Everton para o São Paulo

Por mais que as conversas com o São Paulo estejam avançadas, o Flamengo ainda tenta uma última manobra para manter Everton em seu plantel. O clube levou até os representantes do camisa 22 uma proposta de aumento salarial - quase 40% - e renovação até 2020. Cabe ao jogador e seus empresários tomarem a decisão.

Apesar dos esforços, internamente, o Rubro-Negro enxerga como difícil a manutenção do atleta, que vê como bons olhos uma valorização ao mudar de time. Confiante no negócio, o São Paulo acredita que pode resolver o acordo até segunda-feira. Nos bastidores, o Tricolor cita uma troca de documentos por um contrato de três anos. O envolvimento de um jogador na transação não está descartado.

Foto: Reprodução/Instagram

O Tricolor está disposto a desembolsar cerca de R$ 15 milhões pelo jogador, embora haja internamente quem considere o montante alto – o que é visto como um empecilho. Por outro lado, há maneiras de viabilizar financeiramente a contratação.

Dos R$ 15 milhões, 50% seriam para o Flamengo e os outros 50% para o representante do atleta, Carlos Leite. Quanto ao investimento destinado ao empresário, há possibilidade de parcelamento em três anos.

Globo Esporte