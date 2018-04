Fiorentina vence todas após morte de Astori

A morte repentina de Astori foi devastadora para a Fiorentina. Mas, ao menos dentro de campo, a Viola vem conseguindo reagir bem à perda de seu capitão. Nesta terça-feira, a equipe foi a campo para disputar o fatídico jogo adiado contra a Udinese (justamente por conta da fatalidade com Astori) e venceu fora de casa por 2 a 0. Foi a quinta vitória seguida do time de Florença, a quarta desde a perda do zagueiro.

- Todos os jogos, desde o que aconteceu, têm sido especiais. Esse era ainda mais porque foi o último que ele se preparou com a gente e tenho certeza que naquela noite ele foi dormir pensando em ganhar esse jogo e nós conseguimos por ele. Como eu falei, o grupo se uniu demais em busca disso, em honrar o Astori e estamos conseguindo essas vitórias. Queremos sempre mais - disse o brasileiro Vitor Hugo, ao GloboEsporte.com.

Torcida da Fiorentina comemora vitória sobre a Udinese (Foto: Dino Panato/Getty Images)

O ex-jogador do Palmeiras foi titular nessas cinco vitórias e até deixou sua marca em uma ocasião, ao fazer o gol solitário da vitória por 1 a 0 sobre o Benevento. Ele chegou no início da temporada à Viola e exalta, ao menos, o momento da equipe dentro de campo.

- Estou muito bem fisicamente, adaptado, conseguindo, aos poucos, mostrar o meu futebol. Ter uma sequência na equipe, na posição que eu gosto de atuar, tem me dado essa confiança e eu tenho conseguido render. É um momento muito bom meu e da equipe.

Com a sequência positiva, a Fiorentina chegou à oitava colocação e, com 47 pontos, colou no sexto Milan em busca de uma vaga na próxima edição da Liga Europa. A competição continental é o objetivo da Viola até o término da temporada.



- Graças a Deus conseguimos engatar uma sequência boa de cinco vitórias, o que nos possibilita brigar ali por uma vaga na Liga Europa. O grupo se uniu muito em busca disso.

