Figueirense vence Chapecoense na Arena Condá e conquista título catarinense

O Figueirense conquistou o 18º título de sua história no Campeonato Catarinense. Neste domingo (8), a equipe de Florianópolis faturou a taça ao derrotar a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), por 2 a 0.

Gustavo Ferrareis e Maikon Leite fizeram os gols da conquista do Figueirense, que precisou atuar como visitante no jogo decisivo.

A final do Estadual foi disputada em partida única entre as duas melhores equipes da primeira fase. A Chapecoense atuou em casa por ter feito a melhor campanha. Mas o aproveitamento de 100% na Arena Condá não prevaleceu na disputa, e o time alviverde perdeu a chance do tricampeonato.

O primeiro gol da partida saiu aos 13min do primeiro tempo. Gustavo Ferrareis arriscou chute de longe, e a bola encobriu o goleiro Jandrei.

Na etapa final, a Chapecoense foi para cima e tentou pressionar. A equipe da casa levou perigo, mas o Figueirense conseguiu segurar a pressão com sua equipe recuada.

Com o objetivo de apenas contra-atacar, o Figueirense conseguiu o segundo gol aos 40min. O veloz Maikon Leite recebeu de André Luís e chutou rasteiro, sem chance para Jandrei.

Com o apito final, o Figueirense volta a conquistar o título estadual depois de três anos. Foi também o terceiro troféu do time de Florianópolis nas últimas cinco edições do Estadual.

